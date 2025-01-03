Patron grev yapan emekçinin karşısında mangal yaktı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:31

Güncelleme: 03.01.2025 - 14:42

TÜRK-İŞ'e bağlı Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Temel Conta’da işçilerin grevi 25'inci gününde de devam etti. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin masaya oturmaması nedeniyle greve çıkan Petrol-İş emekçileri Bornova Temel Conta Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Aynı saatlerde ise Conta Merkezi önünde patron mangal yaktı. Petrol-İş emekçileri duruma ıslıklar ile tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, “İşveren sendikal örgütlenmeyi engellemek ve yetki sürecini geciktirmek için elinden geleni yapmıştır. İşyerinin koşullarını da gözeten adil bir sözleşme imzalama çabamız ve çağrımız ne yazık ki, karşılık bulmamıştır. Ayrıca grevimiz boyunca grev kırıcı uygulamalara da tanık olunmuştur. Grev devam ederken işveren, makineleri işyerinden dışarı çıkarma girişiminde bulunmuştur. Kanunlarla güvence altına alınan grev hakkımıza karşı bu girişim alenen suç teşkil etmektedir. Haklı ve makul taleplerimizin karşılığını alıp sendikalı olarak çalışmak istiyoruz. İşverene bir kez daha çağrı yapıyoruz; ‘Gelin toplu sözleşmeyi imzalayalım, grevimizi davul zurna ile birlikte sonlandıralım. Çalışma barışını tesis edip, sendikalı, güvenli ve huzurlu bir işyerinde üretmeye devam edelim. Ancak işveren, sendika karşıtı tavrında ısrar ederse asıl zararı işyerine vereceğini bilmelidir. Çünkü bizler ekmek ve onur mücadelemizden asla dönmeyiz. Her geçen gün kararlılığımız artacak, birliğimiz güçlenecektir. Sınıf dayanışmasının, emeğin önündeki tüm engellerin aşılmasında anahtar olduğunu biliyoruz. Dayanışma çağrımız doğrultusunda bugün burada bizlerle olan tüm sendikalara, STK’lara, emek örgütlerine ve emek dostlarına teşekkür ediyoruz. Temel Conta’da yasal ve Anayasal haklarımız tanınana, adil bir toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Haklıyız, hakkımız olanı istiyoruz! Hakkımızı alana kadar grevdeyiz!” şeklinde konuştu.