Paylaşımı Ankara'yı harekete geçirmişti: Umut Akdoğan bugün TRT Genel Müdürlüğü'ne gidiyor

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Akdoğan, 14 Kasım günü yaptığı açıklamasında, "Pazartesi günü TRT’ye çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın gündem olmasının ardından Akdoğan, yeni bir açıklama daha yaptı. Akdoğan, İletişim Başkanlığı'nın TRT Genel Müdürlüğü'ne konu ile ilgili soru yönelttiğini ifade etti.

Akdoğan, "Pazartesi günü 12.00’de TRT’ye çıkacağım ve her şeyi açık açık konuşacağız. TRT’nin Genel Müdür Yardımcısı, İletişim başkanlığı 'nedir bu' deyince, 'Aman efendim olur mu öyle şey' demişsiniz. Olur, olur… Yüzünüze konuşacağım. İster stüdyoya gelin, ister ekrandan izleyin" dedi.

YURTTAŞLARA SORDU

Akdoğan ayrıca Instagram hesabından "Utanmazlara neler söyleyelim" başlıklı bir paylaşım yaparak yurttaşlardan öneri aldı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bugün saat 12'de TRT Genel Müdürlüğü önünde açıklama yapacak.