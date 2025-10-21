Paylaştığı cadde sular altında kaldı: Murat Kurum'un 'gözünü kamaştıran' Hatay'da gerçekler!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Ekim tarihinde Hatay'da Atatürk Caddesi'nde inşa edilen binaları X hesabından paylaştı.

Kurum paylaşımına, "Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor" notunu düştü.

6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan illerden olan Hatay'da, depremin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen sorunlar çözülemedi.

KURUM'UN CADDESİ SULAR ALTINDA

Kurum'un X hesabında övgülerle söz ettiği Atatürk Caddesi, bugün sular altında kaldı.

Hatay'da yayım yapan Antakya gazetesinin aktardığına göre yurttaşlar, "Eğer bu küllerinden doğan halimizse, vay halimize” ifadeleri ile tepkilerini dile getirdi.

CAN ATALAY DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hatay milletvekilli seçilen ancak milletvekilliği düşürülen Gezi parkı davası hükümlüsü Can Atalay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğrayan Hatay Antakya’nın merkezi olarak bilinen Atatürk Caddesi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri eleştirdi.

Atalay, “Sayın Bakan’ın paylaştığı video, bir başarı hikâyesi olarak sunuluyor. Oysa başarı, bir kentin bir caddesini değil, tüm insanlarını ayağa kaldırabilmektir” dedi.