Pazar fiyatları yurttaşı isyan ettirdi: Geçinemiyoruz

21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:42

Edirne’de pazarda iri boy patates ve soğanın satış fiyatının 15 liraya kadar yükselmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Pazarcı esnafı Dindar Celapler, her hafta fiyatların değiştiğini belirterek, "Bir haftadır yükselttiler fiyatları. Bizler halden alıp satıyoruz. Fiyatlar hep yükseliyor. Yarın öbür gün alacağımız fiyatlar hiç belli değil. Vatandaş azar azar bütçesine göre alıyor. Geçen hafta 12 buçuk liraydı. Bu hafta 15 liraya çıktı. Haftaya ne olacağı hiç belli değil, daha da yükselecek diye söylüyorlar" dedi.

"ESKİDEN ALIM GÜCÜMÜZ FAZLAYDI"

Yurttaş Aziz Özdil, alım gücünün düştüğünü ifade ederek "Fiyatlar çok pahalı. Düşündüğümüzün üstünde fiyatlar. Emekliyiz, azar azar almaya çalışıyoruz. Eskiden daha ucuzdu, alım gücümüz daha fazlaydı. Fakat şimdi azar azar almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GEÇİNEMİYORUZ"

Yurttaş Sabriye Fidan da "Çok pahalı her şey. Alamıyoruz. 12 buçuğa da 10’a da vardı. Aldım ne yapayım. Geçinemiyoruz" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İÇİN GERÇEKTEN YÜKSEK"

Vatandaş Hasan Sezgin ise, “15 lira baya yüksek bir fiyat. Çok aşırı olmasa da bir evde patates, soğan olmadan olmuyor. Muhakkak bunlar olması gereken şeyler. Eskiden 5 kilo 5 kilo alıyorken şimdi 2-3 kilo alabiliyorsun. Fazlasını almak, düşünsenize 15 liradan ne kadar yapıyor. Tabi ki yüksek yani. Sadece patates ve soğanla mutfak olmuyor. Asgari ücretle çalışan birisi için gerçekten de yüksek" diye konuştu.