TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda eleştiriler: ‘Pazara çıkacak olsalar teyzeler terlikle kovalar’

Yayınlanma: 14.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 04:00

CHP, iktidara ağır eleştiriler yöneltti. CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük bölüşüm şokunu yaşıyor” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık, daha ne olsun” sözünü anımsattı. Ağbaba, “Cumhurbaşkanı dolduruşa gelmiyor ama 4 bin lira ile sepet de dolmuyor. Kanun teklifi sahipleri pazara çıksa teyzeler bunları terlikle kovalar. Emekli gece yarısı çöpten çürük sebze, meyve alıyor” diye konuştu.

‘8 BİN BİRİNCİ SPORCU NE OLACAK?’

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen “torba teklifin” 1. maddesinde olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek sporcu sayısı 8 bin olarak belirlendi. Milletvekilleri 8 bin 1 olursa ya da 7 bin 999 kişide kalırsa ne olacağını sordu. İşin içinden çıkılamayınca konunun yeniden çalışılmasında karar kılındı.