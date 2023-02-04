Pazarda 'tekme tokat' indirimli ürün kavgası
Malatya’da semt pazarında 'indirimli ürün' nedeniyle pazarcılar arasında çıkan kavgayı yurttaşlar ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde kurulan semt pazarında iddiaya göre, akraba oldukları ileri sürülen iki pazarcı esnafı arasında ‘indirimli ürün’ nedeniyle başlayan sözlü tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavganın büyümesi yurttaşlar tarafından engellenirken pazarcıların sözlü tartışma devam etti.
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