Pazarda 'tekme tokat' indirimli ürün kavgası

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:44

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 16:44

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde kurulan semt pazarında iddiaya göre, akraba oldukları ileri sürülen iki pazarcı esnafı arasında ‘indirimli ürün’ nedeniyle başlayan sözlü tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavganın büyümesi yurttaşlar tarafından engellenirken pazarcıların sözlü tartışma devam etti.