Pazardaki emekli yurttaş durumu böyle özetledi: Şu üzerimdeki 4 senelik mont, pantolon 3 senelik, ayakkabı da oğlumun verdiği...

Alibeyköy Pazarı’ndakli yurttaşlara, kısa vadede ekonomide iyileşme olacağını düşünüp düşünmediklerini ve bu konuda umutlu olup olmadıklarını soruldu. Çok sayıdayurttaş ekonomide iyiye gidiş olacağına ilişkin umutlu olmadığını belirtti. Bir yurttaş “Umudum yok. Sıkıntı büyük” derken, bir diğer yurttaş ise, “Gitgide daha kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor. Cebimizde demetle parayla geziyoruz ama hiçbir şey alamıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Bir yurttaş, enflasyonun düşüşte olduğuna ilişkin açıklamalara, “Bize yansımıyor. Ne zaman bize yansır, önemli olan o” şeklinde tepki gösterdi. Bir diğer yurttaş ise “Enflasyon düşmesi yanıltıcı bir ifade. Fiyat artışı devam ediyor. Yılda yüzde 40 artmıyor da, yüzde 30 artıyor fiyatlar. Ama artıyor yine” derken “Alışverişin azalması lazım enflasyonu düşürebilmeniz için. Bunun bitirilmesi lazım bir şekilde. Ama devlet büyükleri gümbür gümbür para harcayınca, vatandaşı ikna edemezsiniz. Şu anda borçla şatafat içinde yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Pazara alışverişe gelen iki kardeşten biri “Çok umutlu değilim. Ekonomik şartlar çok zorluyor insanı, kiralar, market alışverişleri, faturalar bunlar oldukça zorluyor” derken diğeri ise kız kardeşinin sözlerine katılmadığını söyleyerek, “Harcarken ekonomimizi düşünmüyoruz, sonra da geçinemiyoruz diyoruz. Kendi adıma düşünürsem, ciddi anlamda zorlandığımızı düşünmüyorum” diye konuştu.

''EN SON NE ZAMAN GÜZEL BİR MEKANDA OTURUP EĞLENDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM''

Pazara alışveriş yapan ve bilgisayar mühendisiliği okuduğunu söyleyen bir genç, “Daha var almak istediklerim ama fiyatlara baktım ve vazgeçtim” diyerek, bir öğrenci olarak düşüncelerini şöyle aktardı: "'Onların’ dediklerine göre, onu alma, bunu yapma, oraya gitme buraya gitme diye hayatımı geçiriyor olsam pek sorun yaşamam ama bu devirde bence öyle bir ihtimal yok. Bir kahve içmeye gidiyorum mesela, 250-300 lira rahat gidiyor. En son sinemaya ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum mesela. En son ne zaman güzel bir mekanda oturup eğlendiğimi hatırlamıyorum. Gitsem de, en ucuz yer burasıymış diye geçiyoruz genelde. Üzücü bir durum ve ne yapabiliriz bilmiyorum açıkcası. Allah sonumuzu iyi etsin."

Diğer yurttaşların değerlendirmeleri ise şöyle:

“AYAKKABI ALAMIYORUM, DÜŞÜNÜN''

Bahri Bilal: Hiç zannetmiyorum. Gidişat umutlu göstermiyor. Geçinemiyoruz. 14 bin 500 lirayla nasıl geçiniliyorsa.Şu üzerimdeki 4 senelik mont, pantolon 3 senelik, ayakkabı belli zaten, o da oğlumun verdiği ayakkabı. Yani ayakkabı alamıyorum düşünün.

“HEP KÖTÜYE GİDİYOR, İYİYE GİTTİĞİNİ HİÇ GÖRMÜYORUZ''

Bir yurttaş: Yok, umudum yok. Sıkıntı büyük. Gidişat hep kötüye gidiyor, iyiye gittiğini hiç görmüyoruz.

“CEBİMİZDE DEMET PARAYLA GEZİYORUZ AMA...''

Bir yurttaş: Hiç sanmıyorum. Gitgide daha kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor. Paranın değeri ölüyor. Cebimizde demetle parayla geziyoruz ama hiçbir şey alamıyoruz. Dar gelirli aile için şu dönem çok zor bir dönem.

“ŞU ANDA BORÇLA ŞATAFAT İÇİNDE YAŞIYORUZ''

Şerif Berdici: Çok kısa vadede beklemiyorum. Bu döviz kuruyla maaliyetleri düşürmeleri mümkün değil. Bugün doğru adımlar atılsa, belki bir seneye rahatlamaya başlarlar. Fiyat artış hızı yavaşlıyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyon düşmesi yanıltıcı bir ifade.Fiyat artışı devam ediyor. Yılda yüzde 40 artmıyor da,yüzde 30 artıyor fiyatlar.Ama artıyor yine. Alışverişin azalması lazım enflasyonu düşürebilmeniz için. Alışveriş tam gaz devam ediyor, borçla harçla insanlar bir şekilde alışveriş yapıyorlar. Bunun bitirilmesi lazım bir şekilde. Ama devlet büyükleri gümbür gümbür para harcayınca, vatandaşı ikna edemezsiniz ekonomide bir çarpıklık olduğuna. Şu anda borçla şatafat içinde yaşıyoruz. Yöneticilerin tasarruf etmelerini beklemiyorum, öyle bir anlayış yok onlarda.

Başka bir yurttaş: (İyiye gideceğini) hiç düşünmüyorum. Ucu görünüyor işte. Yarı aç, yarı tok geçiniyorum. Ne yapacaksın.

Damla Tarhan: Hayır, hiç bir şekilde (umut) yok. Gittikçe daha kötüye gidiyoruz. Memnun değilim açıkcası.

Zuhal Aksay: Çok umutlu değilim. Ekonomik şartlar çok zorluyor insanı, kiralar, market alışverişleri, faturalar bunlar oldukça zorluyor. Yeni emekli oldum. Şu anda normal geçiniyorum, birikmiş param vardı o yüzden.Normal şartlarda bu parayla geçinemem.

Hatice Güler Fettahoğlu: Şu an ekonomik olarak bazı sıkıntılar elbette var günümüzde ama insanların sosyal yaşantıları da ekonomik giderlere göre çok fazla. Bu anlamda, harcarken ekonomimizi düşünmüyoruz, sonra da geçinemiyoruz diyoruz. Ben kendi adıma zorlanmıyorum. Kendi harcamalarımla, kendi gelir düzeyimle çok zorlanmıyorum. Bu kişiden kişiye farklı olabilir, aile yapıları, geniş aile, dar aile, bunlara göre farklılık gösterebilir. Ama kendi adıma düşünürsem, ciddi anlamda zorlandığımızı düşünmüyorum.



