Pegasus duyurdu: Irak, İran ve Ürdün’e uçuşlar iptal edildi

Ortadoğu’da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle Irak, İran ve Ürdün’e yapacağı seferleri daha önce iptal eden Pegasus Havayolları, bu süreyi 9 Ekim’e kadar uzattığını duyurdu.

Pegasus duyurdu: Irak, İran ve Ürdün’e uçuşlar iptal edildi
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DHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:06

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları ve İran’a yapılması planlanan olası saldırılar Ortadoğu’daki hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Yaşanan olaylar nedeniyle ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle yabancı havayolu şirketleri Ortadoğu’daki birçok ülkeye seferlerini askıya almak zorunda kalmıştı.

Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Pegasus Havayolları, Irak, İran ve Ürdün’e yapacağı seferleri 9 Ekim’e kadar karşılıklı olarak iptal etti.

Havayolu şirketi bir süredir Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yaptığı seferleri de askıya almıştı.

 


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