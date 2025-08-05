Pegasus uçuş sırasında 'powerbank' kullanımını yasakladı

İstanbul-Seul seferini yapan uçak, yolculardan birinin taşınabilir şarj cihazını koltuk arasına düşürmesi üzerine İstanbul Havalimanı’na geri döndü.
Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, benzer bir riskin yaşanmaması için uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanması yönünde hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunulduğunu açıkladı.
Uraloğlu, "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulundu.
Bunun üzerine Pegasus Havayolları, Powerbank kullanımını yasakladığını açıkladı.
Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.