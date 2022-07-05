Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Zafer Salman Cumhuriyet'e konuştu
Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker, 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından 'beşli çete' olarak bilinen şirketlerden Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'e yönelik skandal paylaşımlar yaptı. Peker paylaşımlarında, Mehmet Cengiz'den anlaşma karşılığında 5 milyon doları, ortak akrabası olan Zafer Salman aracılığıyla aldığını öne sürdü. İddialarda ismi geçen Zafer Salman Cumhuriyet'e konuştu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter'daki 'Deli Çavuş' hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.
Peker; bugünkü paylaşımında, "Size akrabam olan Mehmet Cengiz'i anlatacağım" diyerek, kamudan aldığı dev ihalelerle tanınan Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'le olan geçmişini anlattı. Peker, cezaevinden Mesut Yılmaz'ın kumar kasetleri karşılığı çıktığını ve Cengiz'in anlaşmaya aracılık ettiğini iddia etti.
Anlaşma karşılığında maddi hasarının ödenmesi için 5 milyon dolara anlaşma sağlandığını iddia eden Peker, bahsi geçen parayı ortak akrabaları olan Zafer Salman aracılığıyla aldığını söyledi. Peker'in tweetleri şu şekilde:
"Anlaşma sağlandı. İlk 2,5 milyon dolarını peşin aldım. Kalan 2,5 [milyon] doları da ortak akrabamız olan Zafer Salman vasıtası ile teslim aldım (paralar Mehmet Cengiz tarafından Zafer Salman’ın hesabına gönderildi, bir kısmı da Zafer Salman’a elden teslim edildi) O dönem Mesut Yılmaz’ın yakını olan, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin başsavcısı olan Engin Baltacı’nın organizasyonu ile tahliye edildim."
SALMAN: PEKER NE DEDİYSE DOĞRUDUR
İddiaların odağındaki Mehmet Cengiz ve Sedat Peker'in akrabası olan Zafer Salman, Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'ye konuştu.
Salman, "Ben hem Mehmet Cengiz'in hem de Sedat Peker'in akrabasıyım. Peker'in halasının oğluyum, Cengiz de annemin amcasının oğlu olur. Bu denli birbirimize yakınız. Biz bu memleket için her şeyi yapabilecek insanlarız. Sedat Peker ne dediyse doğrudur. Sedat Bey bu konuyu gündeme getirmeseydi, ben de söylemeyi düşünüyordum. Devletin bileceği bir şey varsa savcılarla da paylaşırız. Bizde söz namustur. Peker'in dedikleri bu zamana kadar hep doğru çıkmıştır" ifadelerini kullandı.
İddiayı resmiyete dökecek bir belge, görüntü var mı sorusuna cevap veren Zafer Salman, şöyle devam etti:
"Belge var ya da yok. Gerekirse savcıya anlatırım. Bu konuda şimdi bir şey demem uygun olmaz..."
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