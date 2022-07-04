Sedat Peker Servet Yılmaz'a ve Süleyman Soylu'ya seslendi: 'Artık seninle de işim var'

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 22:25

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, geçen yıl mayıs ayı başından itibaren çektiği videolardaki iddiaları ile gündeme oturmuştu. Toplam 10 video paylaşan Peker'in iddiaya göre kaldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde ülke yönetiminin koyduğu yasak nedeniyle yeni video paylaşması engellenmişti.

Bugün ise Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından dikkat çeken sözlere yer verildi. Peker, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı işaret ederek bir tweet dizisi yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Peker, "Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, akrabanın hatırı için sana hiç dokunmuyordum. Artık benden her kötülüğü bekle. Ulan benim Mersin’de hangi yakınım var da ona uyuşturucu takibi yapıp, benim ismimi o dosyaya karıştıracaksın? Size yazıklar olsun" dedi.

"TÜM TAYİN LİSTELERİNİ SEN YAPIYORSUN"

Peker paylaşımlarının devamında şu ifadelere de yer verdi:

"Saygı duyduğum akrabanı arattırıp, olaylarda benim adımı geçirtmesin diye, alttan alttan da Süslü Sülü’nün emri ile bu şerefsizliği yapıyorsun. Bu ülkede namuslu devlet adamları var. Hangi namuzsuzluğu yaparsanız yapın, benim üstüme yapışmaz. Sana sözüm olsun, toplattırdığın tüm rüşvet paralarının kimlerde olduğunu ayrıca da neler yaptığını tüm dünyaya anlatacam. Ulan utanmaz, sen ortak dostumuz olan avukata demiyor muydun; 'İyiki Sedat Peker’in yüzünden geçmişte sürgün yedim. FETÖ'cüler gittikten sonra bu sayede önüm açıldı' deyip, gülmüyor muydun ? Sözde Ankara Emniyet Müdürüsün. Emniyet Genel Müdüründen daha çok gücün var. Tüm tayin listelerini sen yapıyorsun."

İşte o paylaşımlar: