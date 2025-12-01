Pendik Belediyesi’nde MHP Grup Başkanvekili CHP’li meclis üyesinin üzerine yürüdü

Pendik Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantılarının ilk oturumu bugün düzenlendi.

Oturumun gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP’li meclis üyesi İbrahim Yarar, konuşmasında AKP ve MHP’yi eleştirdi. Yarar, şu ifadeleri kullandı: “..Bunlara çanak tutan iktidar ortaklarına sesleniyorum. İktidar ortaklarının siyasal çizgisi, milletin bekası değil iktidarın bekasını koruma refleksine dönüşmüştür. Ülke yanarken, gençler işsizken, emekçi geçinemiyorken, ülkeyi yönetirken doğan siyasi ve ekonomik konfor alanıdır. Sözde milliyetçilik adına sürdürdükleri bu siyaset, ne milletin derdine deva olmakta ne de ülkenin gerçek sorunlarına çözüm üretmektedir”

MHP’Lİ BAŞKANVEKİLİ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Yarar’ın konuşması sürerken Pendik Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Hakan Çeçen ve MHP’li meclis üyeleri Yarar’a tepki gösterdi. Çeçen, “Kim kime çanak tutuyor? Senin MHP ile ne sorunun var?” Sözleriyle Yarar’ın üzerine yürüdü.

Çeçen diğer meclis üyeleri tarafından güçlükle sakinleştirilirken Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Tüzek, meclis oturumuna ara verdi. Belediyenin YouTube hesabından canlı yayınlanan meclis oturumuna ait canlı yayın ise kesildi.