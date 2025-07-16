İstanbullular için yeni bir metro hattı daha geliyor. Şu anda İBB tarafından Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattının çalışmaları sürüyor. Peki, Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre edilecek?

PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Pendik Merkez–Kaynarca Merkez–Fevzi Çakmak bölümünde fiziksel ilerleme yüzde 86 seviyesine ulaştı. Metronun 2026 yılın açılması öngörülüyor.

PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METRO HATTI İL ENTEGRE OLACAK DİĞER HATLAR

Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı; Sabiha Gökçen Havalimanı ve Kadıköy–Tavşantepe metro hatlarıyla entegre edilecek.