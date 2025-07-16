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Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre edilecek?

Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre edilecek?

16.07.2025 12:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre edilecek?

Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattının çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Peki, Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre edilecek?

İstanbullular için yeni bir metro hattı daha geliyor. Şu anda İBB tarafından Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattının çalışmaları sürüyor. Peki, Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre edilecek?

PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Pendik Merkez–Kaynarca Merkez–Fevzi Çakmak bölümünde fiziksel ilerleme yüzde 86 seviyesine ulaştı. Metronun 2026 yılın açılması öngörülüyor.

PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METRO HATTI İL ENTEGRE OLACAK DİĞER HATLAR

Pendik–Kaynarca–Tuzla metro hattı; Sabiha Gökçen Havalimanı ve Kadıköy–Tavşantepe metro hatlarıyla entegre edilecek.

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