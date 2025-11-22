Pendik Marina’da korkunç olay: Denize düşüp pervaneye takılarak can verdi!

Olay, 16 Kasım günü Pendik Marina'da meydana geldi.

İddiaya göre, M.T. ve beraberindeki iki arkadaşı tekneyle denize açılmak istedi. Bu esnada tekneyi iskeleye bağlayan halat henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı koptu. Hareket halindeki teknenin aniden durmasıyla birlikte M.T., bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Düştüğü noktada motorun pervanesine takılan M.T. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan tekne kaptanı A.A.K. (41), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.