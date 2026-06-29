Pendik'te akrabalar arasında sopalı bıçaklı silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Olay gece saatlerinde Pebndik Kavakpınar mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine sopa, bıçak ve silahlarla saldırdı.

12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahın da kullanıldığı kavga sırasında park halinde bulunan bir araca çok sayıda mermi isabet ettiğini tespit etti. Kavganın yaşandığı sokakta 7 kovan bulundu.Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalaırının sürdüğü öğrenildi.