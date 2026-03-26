Pendik'te cadde ortasında silahlı saldırı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde meydana geldi.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre kaldırımda bekleyen 2 kişiye aralarında husumet olduğu iddia edilen ve olay yerine otomobille gelen şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 2 kişi yaralandı; şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin kaldırımda otomobil başında beklediği anlar görülüyor. Bu sırada kaldırımda yürüyerek otomobilin bulunduğu noktaya gelen 1 kişinin silahlı saldırıda yaralanarak yere düştüğü fark ediliyor. Otomobilin başında bekleyenler ise saldırıdan korunmak için yere eğiliyor. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise otomobille olay yerinden uzaklaşıyor