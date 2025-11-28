Pendik’te muhtarlıkta 'fakirlik belgesi' kavgası: Muhtarla tekme tokat birbirine girdiler

Olay, 24 Kasım günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında meydana geldi. İddiaya göre bir kadın yurttaş, "fakirlik belgesi" almak üzere mahalle muhtarlığına gitti.

Yurttaşın talebi üzerine muhtar, kadının sistemde sigortalı olarak görünmesi nedeniyle belgeyi alamayacağını dile getirdi. Aldığı cevapla sinirlenen kadın, bir anda muhtara saldırdı.

Muhtarın da kadına karşılık vermesiyle bir anda büyüyen kavga, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.