Pendik'te navigasyon kazası: 1 yaralı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 07:50

Güncelleme: 27.10.2023 - 10:12

Pendik D-100 Karayolu Kainat sokakta gece saat 00.15 sıralarında bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 34 GZF 709 plakalı otomobilin Özbek uyruklu sürücüsü Mukharramkon Jamalova, D-100 Karayolu üzerinde ilerlerken, navigasyonun gösterdiği toprak yolu kullandı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Sürücü, toprak yola girdiği sırada kontrolünü kaybederek savruldu. Park halinde bulunan diğer araçlara çarpmamak için manevra yapan Jamalova, boşluğa düştü. Kazada, otomobil sürücüsü Mukharramkon Jamalova hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içindeki yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, navigasyonun Kainat sokak üzerinde bulunan toprak yolu güzergah olarak seçmesi nedeniyle, aynı yolda daha önce benzer kazaların meydana geldiği öğrenildi.