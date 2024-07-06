Pendik'te otomobil bariyerleri aşarak yeşil alana uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 10:07

Güncelleme: 06.07.2024 - 11:08

Feci kaza, saat 08.00 sıralarında Pendik Kurtköy TEM otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, 34 BG 39 74 plakalı otomobil sürücüsü TEM bağlantı yolu İstanbul istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yeşil alana uçtu.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuyu bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından biri özel hastaneye diğer yaralı ise Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazaya karışan otomobil vinç yardımı ile bulunduğu yerden alınarak çekici ile olay yerinden götürüldü. Kaza sonrası Kurtköy TEM bağlantı yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Hastaneye sevki sağlanan 2 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.