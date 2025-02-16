Pendik’te sanayi yolunu felç eden çalışma

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

Belediye, 22 Kasım 2023’te yapılan “büyük sanayi alanı” ihalesiyle ilçedeki Şeyhli Mahallesi’nde bulunan 1300 metrekarelik arsanın satışını yaptı. Ardından Esra Mahallesi’ndeki TIR’ların da yoğun kullandığı yolun bir kısmı, belediyenin tadilat planıyla arsaya dahil edilirken yurttaşlar ve bölgedeki iş sahipleri, tadilatla birlikte yolun daraltılmasının yarattığı zorluklardan şikâyetçi.

Bölgede işyerine sahip olan bir yurttaş, 6-7 metre genişliğindeki yolun onarım nedeniyle sonrası üç metreye kadar düştüğünü belirterek “Sokaklar perişan, halk da mağdur. Yolun daraltılması trafiği çok fazla etkileyerek hem sürücüler hem de bölgedeki halk için büyük bir risk oluşturuyor. Özellikle TIR geçişlerinde büyük problemler yaşıyoruz” dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Pendik Belediyesi yetkilileri ise söz konusu arsa için yakın zamanda inşaat ruhsatı alındığını söyledi. Bu nedenle arsada yolu da kapsayan planlı bir tadilat çalışmasının yapıldığını aktaran yetkililer, çalışmalar bittikten sonra yolun 12 metreye kadar genişletilmesinin planlandığını belirtti.

2004 yılından bu yana AKP tarafından yönetilen Pendik Belediyesi, 2023 yılının sonunda kendisine ait olan ve söz konusu sanayi alanında bulunan 5 bin 500 metrekarelik 3 araziyi 123 milyon TL karşılığında satmıştı.