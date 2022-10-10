Pendik'te Trendyol kuryelerine tekmeli yumruklu saldırı!

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:26

Pendik Yenişehir Mahallesi’nde cumartesi akşam saatlerinde, iddiaya göre bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olaya diğer mağaza çalışanları ve motokuryelerin de karışmasıyla kavga büyüdü. İki motokuryenin tekme ve yumruklarla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KASKI KURYEYE FIRLATTI

Bir kişi elindeki kaskı motokuryenin kafasına fırlatırken, bir motokuryenin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

ARKADAŞLARI İÇİN TOPLANDILAR

Yaşananların ardından olay yerine gelen onlarca motokurye saldırıyı protesto etmek için toplandı.