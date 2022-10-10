Pendik'te Trendyol kuryelerine tekmeli yumruklu saldırı!
İstanbul Pendik’te, bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında kavga çıktı. Motokuryelerin tekme ve yumruklu saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik Yenişehir Mahallesi’nde cumartesi akşam saatlerinde, iddiaya göre bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Olaya diğer mağaza çalışanları ve motokuryelerin de karışmasıyla kavga büyüdü. İki motokuryenin tekme ve yumruklarla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
KASKI KURYEYE FIRLATTI
Bir kişi elindeki kaskı motokuryenin kafasına fırlatırken, bir motokuryenin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.
ARKADAŞLARI İÇİN TOPLANDILAR
Yaşananların ardından olay yerine gelen onlarca motokurye saldırıyı protesto etmek için toplandı.
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- Kiev'e roket yağdı!
- Putin her an harekete geçebilir
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması