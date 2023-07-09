Pendik’te yarışan otomobilin çarptığı araç sürücüsü hayatını kaybetti

Yayınlanma: 09.07.2023 - 08:38

Güncelleme: 09.07.2023 - 10:47

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Kurtköy Pendik Bağlantı Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kurtköy Pendik Yolu üzerinde Yalçın M. kontrolündeki 34 ERM 582 plakalı Volksvagen marka otomobil ile plakası ve şoförü henüz bilinmeyen Seat marka araç otoyol üzerinde yarıştı.

Seat marka araç, otoyolda ilerleyen Zeki Aktaş kontrolündeki 34 TG 7115 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Zeki Aktaş araç içerisinde hayatını kaybetti. Seat marka otomobilin şoförü ise araç plakasını sökerek olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören yurttaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde kalbi durduğu tespit edilen Zeki Aktaş’a olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Aktaş hayatını kaybetti.

ARANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Volkswagen marka otomobilin sürücüsü olduğu iddia edilen Yalçın M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoförün uyuşturucu madde taşımaktan aranması olduğu ortaya çıktı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Zeki Aktaş’ın ölümüne sebep olan Seat marka otomobil sürücüsü kaza sonrası aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şoförü yakalamak için çalışma başlattı.