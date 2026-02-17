Perinçek FETÖ’cülerin affı için çalışma başlatmıştı: FETÖ takiyesi Perinçek’e sarıldı!

FETÖ’nün yeni takiyesi olan ve “hapiste bulunan masum kardeşlerimizin ve Türkiye’de ağır yaşam şartları altında yaşayan taraftarların durumunun iyileştirilmesi için somut adımların” atılması yönünde istemde bulunan Yeni Herkül; kısa süre önce yapılanmasını tamamladığını açıklamıştı. ABD New Jersey merkezli yeni takiye yapılanmasının “Türkiye Cumhuriyeti devletinin küresel riskler karşısında toplumun huzurunu sağlamak, barışı tesis etmek yolunda başlattığı süreci kıymetli bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” açıklaması dikkat çekmişti.

PERİNÇEK AF KONUSUNU GÜNDEME GETİRDİ

FETÖ’nün yeni takiyesinin açıklamaları sürerken, Türkiye iç siyasetinde de dikkat çeken bir çıkış geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek; yeni takiyenin açıklamalarıyla aynı süreç ve içerikte açıklamalarda bulundu. Perinçek; 3 Şubat’ta FETÖ’nün taraftarlarına seslenerek; “FETÖ ezilmiş, devlet, ordu ve toplum içerisinden temizlenmiştir. FETÖ’nün aleti olmuş vatandaşlarımız arasında bir uyanış var. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşmek isteyen bir eğilim var. 600 bin insanı çöpe atmayalım” ifadelerini kullandı. Perinçek 10 Şubat’ta çağrısı yenileyerek; “‘Bu devlet benim devletim, Türk milleti benim milletim, ben Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet etmem, ben iyi bir vatandaşım’ dediğinizde diğer çözümlerin de geleceğini göreceğiz” dedi.

DESTEK, FETÖ FİRARİSİ AYTAÇ’TAN GELDİ

Vatan Partisi’nin gazetesi Aydınlık’ta ise önceki gün FETÖ firarisi Önder Aytaç’ın mektubu yayımlandı. FETÖ’cü Aytaç mektubunda; “Adına ‘Hizmet Hareketi’ dediğimiz yapı, tek tip insanlardan oluşan bir organizma değildir. Bugün hapishanelerde ve gaybubette (göz önünde olmama) olanların büyük bir çoğunluğu karar verici insanlar değildir. Hizmetteki mahrem yapıların bazı meşum yöneticileri, Türkiye’deki bazı karanlık güçlerle senkronize hareket ediyorlar. Türkiye’de kimi çevreler ‘af’ kelimesini kinle karşılıyor. Oysa af, bir zayıflık değil, devlet aklının büyüklüğüdür. Sn. Perinçek; Türkiye ile bütünleşme çağrınıza tereddütsüz bir şekilde ‘evet’ diyorum. Bu mesele benim için bir görüş değil, bir duruştur” ifadelerini kullandı.

‘HAPİSTEKİ FETÖ’CÜLER İÇİN BİN KEZ PERİNÇEK’

FETÖ’cü Aytaç’a yanıt yine FETÖ firarisi gazeteci Emre Uslu’dan geldi. FETÖ’cü Uslu sosyal medya hesabından; FETÖ taraftarlarına Vatan Partisi lideri Perinçek’in çağrısına 'uymayın' yanıtı verdi. Bunun üzerine FETÖ’cü Aytaç da sosyal medya hesabından; “Hapisteki ve gaybubetteki (göz önünde olmamak) masumların özgürlüğüne ve sevdiklerine kavuşmaları için Doğu Perinçek ve Emre Uslu mu diye sorarsanız cevap çok açık ve net: Bin kez Doğu Perinçek” ifadelerini kullandı.

PERİNÇEK, DÜRÜST VE ŞEFFAF OLARAK GÖSTERİLDİ

FETÖ içinde bu tartışma sürerken Yeni Herkül hareketinin elebaşısı olarak bilinen ABD New Jersey’de yaşayan FETÖ’cü Mehmet Emin Şan ise sosyal medya hesabından Perinçek ile FETÖ’nün önde gelen isimlerinden ve firari Cevdet Türkyolu’nun mal varlığı karşılaştırıldı. FETÖ’cü Şan’ın yaptığı karşılaştırmada; Perinçek’in mal varlığının sadece ressam Abidin Dino’nun Namık Kemal portresi ile ressam Fikret Otyam’ın bir tablosu olarak gösterildi. FETÖ’cü Türkyolu’nun ise mal varlığı “35 müstakil mülk, Türkiye’de bilinmeyen taşınmazlar ve Amerikan Borsası’nda çevrilen milyon dolarlar” olarak kaydedildi. Karşılaştırmanın sonunda ise “İnanç ve dava hareketleri için mal, mülk değil; dürüstlük ve şeffaflık esastır” ifadeleri kullanıldı.