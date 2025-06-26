Perşembe Yaylası’nda otel tehlikesi: “Yaylamız yaşatılmalı, ranta kurban edilmemeli.”

Ordu Aybastı’daki menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası’ndaki üç parsellik alanın, otel inşa etmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen ay ihaleye çıkarılmasının ardından bölge halkı tepki gösterdi.

CHP Aybastı İlçe Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yayımlayarak otel ihalelerine “Perşembe Yaylası otel inşaatlarına değil; korunmaya, yaşatılmaya ve gelecek kuşaklara aktarılmaya muhtaçtır” sözleriyle tepki gösterdi.

Açıklamada, “Yaylamızın ruhuna aykırı, doğal dokusuna zarar verecek ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge halkının mağduriyetine yol açacak bu tür adımlar, bu paha biçilmez değeri yok etme riski taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, “Perşembe Yaylası’nın doğal yapısının ve geleneksel kullanım alanlarının korunması mutlak öncelik olmalı” dendi.