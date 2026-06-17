Perşembe Yaylası’nda sondaj yolu

Samsun Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi, Ordu İdare Mahkemesi’nin Perşembe Yaylası’ndaki sondaj faaliyetine ilişkin verdiği “yürütmeyi durdurma” kararını, Ordu Valiliği’nin itirazı üzerine kaldırdı.
Kararla birlikte sondaj faaliyetlerine ilişkin geçici durdurma kararı iptal edilirken dava dosyası yeniden Ordu İdare Mahkemesi’ne iade edildi. Bölge idare mahkemesi kararında, yerel mahkemenin bilirkişi raporu ve gerekli incelemeler tamamlanmadan verdiği geçici durdurma kararının usul yönünden uygun bulunmadığı belirtildi.
Bölge halkı ile çevre platformları, hukuki süreci ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirtiyor.