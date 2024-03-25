Perşembe’de ‘Madene hayır’ kararlılığı

Ordu’nun “sakin şehir” unvanlı Perşembe ilçesinde Soğukpınar, Şenyurt, Anaç, Ekinciler, Bekirli mahallerini kapsayan çinko, bakır, gümüş, kurşun, altın madeni için başlatılan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci hakkında Şenyurt Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 25.03.2024 - 04:00
Perşembe’de ‘Madene hayır’ kararlılığı
Abone Ol google-news

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve Perşembe Kent ve Doğa Gönüllüleri temsilcilerinin katılımıyla yapılan bilgilendirme toplantısında “ÇED gerekli değildir” kararı verilirse dava açmak için yapılması gerekenler konuşuldu. 

‘ORMANLAR YOK EDİLECEK’

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak, Favori Metal Madencilik tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüne sunulan ÇED dosyasından bilgiler vererek “Burada maden işletmeciliği yapacak olan şirket Ulubey, Kabadüz, Gölköy ve Mesudiye’de de ÇED başvurusu yaptı. Tarım alanları ve ormanlar yok edilecek. Bu süreç devam ederken sizleri bölmek için çeşitli iddialarda bulunacaklar. Bir yazılı belge yoksa söylenenlere, verilen sözlere inanmayalım. Şu an yapılacak olan ruhsat sahası içindeki ve yakın mahalle halkının birlik ve beraberliğini korumalardır” dedi. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca tarih verdi: MHRS randevularına düzenleme geliyor

Bakan Koca tarih verdi: MHRS randevularına düzenleme geliyor
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Seçil Erzan’dan yeni hamle: Semih Kaya dahil 5 kişi hakkında suç duyurusu!

Seçil Erzan’dan yeni hamle: Semih Kaya dahil 5 kişi hakkında suç duyurusu!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
İmamoğlu'ndan bakanlara: Adayınızı bu kadar küçük düşürmeyin

İmamoğlu'ndan bakanlara: Adayınızı bu kadar küçük düşürmeyin
İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü: 3 Köpek yavrusu ve kuşlar hayatını kaybetti!

İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü: 3 Köpek yavrusu ve kuşlar hayatını kaybetti!
Promosyon masalı!

Promosyon masalı!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu