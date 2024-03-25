Perşembe’de ‘Madene hayır’ kararlılığı
Ordu’nun “sakin şehir” unvanlı Perşembe ilçesinde Soğukpınar, Şenyurt, Anaç, Ekinciler, Bekirli mahallerini kapsayan çinko, bakır, gümüş, kurşun, altın madeni için başlatılan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci hakkında Şenyurt Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve Perşembe Kent ve Doğa Gönüllüleri temsilcilerinin katılımıyla yapılan bilgilendirme toplantısında “ÇED gerekli değildir” kararı verilirse dava açmak için yapılması gerekenler konuşuldu.
‘ORMANLAR YOK EDİLECEK’
ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak, Favori Metal Madencilik tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüne sunulan ÇED dosyasından bilgiler vererek “Burada maden işletmeciliği yapacak olan şirket Ulubey, Kabadüz, Gölköy ve Mesudiye’de de ÇED başvurusu yaptı. Tarım alanları ve ormanlar yok edilecek. Bu süreç devam ederken sizleri bölmek için çeşitli iddialarda bulunacaklar. Bir yazılı belge yoksa söylenenlere, verilen sözlere inanmayalım. Şu an yapılacak olan ruhsat sahası içindeki ve yakın mahalle halkının birlik ve beraberliğini korumalardır” dedi.
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