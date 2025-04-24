Personel servisi olacak taşıtlarda 19 yaşından küçük olma şartı, 21 yaşına yükseltildi: Kazaya davetiye!
Tasarruf gerekçesiyle kamuda personel servislerini kaldıran hükümet daha sonra tepkiler üzerine geri adım atmıştı. İktidar şimdi de servis aracı olarak kullanılacak taşıtlardaki yaş şartını yükseltti.
İktidar geçen yıl aldığı tasarruf tedbirleri kararıyla kamuda personel servis hizmetini kaldırmıştı. Ancak sendikaların yoğun tepkisi ile karşılaşmıştı. Bunun üzerine personel servis hizmeti yeniden başlatılmıştı. İktidar dün de personel servisi olarak kullanılacak taşıtlarla ilgili yönetmelik değişikliği yaptı.
Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği değiştirildi. Bu yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla, taşıma yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yeterlilik ve çalışma şartları ile kullanılacak taşıtların niteliklerini belirliyor. Yönetmelikte, personel servis araçlarında aranacak şartlar da düzenleniyor. Yönetmeliğe göre, taşıtların fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 19 yaşından küçük olması şartı aranıyordu. Ancak dün burada değişiklik yapıldı. Servis aracı olarak kullanılacak taşıtların “19 yaşından küçük” olması şartı “21 yaşından küçük” olacak şekilde yeniden düzenlendi. Bundan böyle biraz daha yaşlı taşıtlar da servis aracı olarak kullanılabilecek.
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