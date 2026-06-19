Pervin Buldan'dan 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Meclis tatile girmeden çıkmasını önemsiyoruz'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, TBMM'de ne zaman görüşüleceği netleşmeyen 'çerçeve yasa' hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Buldan, 7-8 maddelik bir çerçeve yasanın Meclis’te hızlı şekilde ele alınabileceğini belirterek, komisyon ve Genel Kurul süreciyle birlikte çalışmanın birkaç gün içinde tamamlanabileceğini ifade etti.

Yasanın Meclis tatile girmeden ya da kısa bir gecikmeyle çıkarılabileceğini söyledi.

"SÜREÇ HIZLANMALI"

Buldan, çerçeve yasanın süreci hızlandıracağını savunarak, zamana yayılması halinde risklerin artabileceğini dile getirdi.

Buldan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşmede de benzer bir yaklaşımın paylaşıldığını aktardı.

"TATİLE GİRMEDEN ÇIKMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Yasanın bir hafta içinde çıkarılmasının mümkün olduğunu beyan eden Buldan, şöyle konuştu: