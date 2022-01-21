Pervin Buldan koronavirüse yakalandı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 15:30
Pervin Buldan koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. 

Buldan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler