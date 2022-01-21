Pervin Buldan koronavirüse yakalandı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Buldan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.
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