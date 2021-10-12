Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya tepki: Haddini aşan bir erkek zat

12 Ekim 2021 Salı, 14:01

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında son günlerde geri dönüşüm işçilerine yönelik uygulamalara değinen Buldan, "Denetim adı altına kâğıt toplama işçilerine baskın düzenlenmektedir.İktidar katı atık toplama işini yandaş şirketlere devrederek bu alanı yeni bir rant alanına çevirmenin hazırlığını yapmaktadır. İktidar, çöpten geçinen kâğıt işçilerinin ekmeğine açıkça göz dikmiş durumdadır. Kurduğunuz üçkâğıt ekonomisiyle ülkeyi soyup soğana çeviren sizin iktidarınızdır. Yurt dışına para kaçıran yandaşlarınıza bakarsanız eğer haksız kazanç sağlayanların kimler olduğunu görürsünüz. Siz de bunlara ortaksınız. Hırsızlığın, talanın, rantın yönetim biçimi haline geldiği bu ülkede kâğıt toplayıcıları bu ülkenin yüz akıdır. Çünkü onlar çalmıyorlar" diye konuştu.

Buldan basına ve kamuoyuna yansıyan Pandora belgelerine de değinen Buldan, şunları kaydetti:

Ayakkabı kutuları gibi pandora kutusu da açılıyor. Kimler var? Saray yapan Rönesans, Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolar krediyi ödeyip ödemediği belli olmayan Demirören, Türkiye’yi tarumar eden Cengiz, Çalık grubu da var. Hepsinin arkasında da AKP iktidarı var.

Yerli ve milli vergi kaçakçılarının kaçırdığı her bir kuruş vergi, bu ülke insanının hakkından çalınmaktadır. Vergi kaçıranlar hayırsever, barınmak için yurt talep eden öğrenciler, hakkını arayan yurttaşlar ise terörist öyle mi? Kimin ne olduğu çok açık ortadadır.

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN TALAN DÜZENİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasını ziyaret ederek 1002 liralık alışveriş yapması ve sonrasında yaptığı "Fiyatlar noktasında gayet uygun" açıklamasını da eleştiren Buldan, "Markete gidiyor, halkın aklıyla alay edercesine 'fiyatlar gayet uygun' diyor. Cebinde saray bütçesiyle değil de asgari ücretle her gün markete git bakalım fiyatlar uygun mu değil mi görürsün. Tıkır tıkır işleyen talan düzenidir. Tek adam rejimi budur. Halk çaresizlik içinde hayatta kalma mücadelesi vermektedir" dedi.

"RÖNESANS’IN YURTDIŞINA KAÇIRDIĞI VERGİ"

Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinin iktidar tarafından ranta açılmak istendiğini kaydeden Buldan şöyle devam etti:

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine saldırıyorlar ve tutukluyorlar, Boğaziçi yerleşkesini ranta açmanın plan, projesini yürütüyorlar. Bu iktidarın eğitimle sorunu var. Yazlık - kışlık saraylar yapacağınıza yurt yapsaydınız. Yandaş şirketiniz Rönesans’ın yurt dışına kaçırdığı vergi 210 milyon dolar, sadece bu parayla bile 80 bin öğrenciyi barındıracak yurt yapılabilirdi. Öğrencilerin de emekçi halkın da sizin çürük düzeninizle sorunu var.

TAMER KARADAĞLI'YA TEPKİ

Altın Portakal festivalinde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşananlara da konuşmasında yer veren Buldan, Tamer Karadağlı için "haddini aşan bir erkek zat" ifadesini kullandı.

Buldan şunları kaydetti:

"Altın Portakal ödül töreninde haddini aşan bir erkek zat, Nihal Yalçın’a saygısızlık yaptı. Yetinmedi, “Demirtaş serbest bırakılmalı” dediği için sevgili Yalçın’ı hedef göstermeye devam etti. Biz sesi kesilmek istenen bütün kadınların yanındayız, bu da sana kapak olsun."

ALTIN PORTAKAL'DA NE OLMUŞTU?

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül törenine, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında, ödülü vermek üzere sahneye çıkan Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurmuştu.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede Nihal Yalçın Zuhal filmindeki rolüyle ödülünü almak üzere sahneye çıkarak teşekkür konuşması yaparken Karadağlı'nın sık sık saatine bakması dikkati çekti. Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, araya girerek ödülü Nihal Yalçın'a uzatmıştı.

Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?"ifadelerini kullanmıştı.

Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada eleştirilmişti.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.