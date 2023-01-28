Pes dedirten hırsızlık: Engelli İbrahim'in eli ayağı olan sandalyesinin 'aküsü' çalındı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 11:27

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 11:29

Kepez ilçesinde yaşayan Asiye ve Seyfettin Gümüş'ün (40) 2011 yılında Ali Emre ve İbrahim adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. İkizler, 6 aylık ve engelli doğdu.

Ali Emre yatağa bağımlı hale gelirken, İbrahim ise tekerlekli sandalye ile yaşamına devam etti.

Yaşı ilerledikçe tek başına yaşamını sürdürme ihtiyacı duyan İbrahim'e, ailesi akülü sandalye aldı. Akülü sandalyesi ile parka, markete tek başına gidebilen İbrahim, 22 Ocak günü eli, ayağı olan akülü sandalyesinin aküsünün çalındığını gördü.

"TEK BAŞIMA BİNİP GEZEBİLİYORDUM"

Büyük üzüntü yaşayan çocuk, sandalyesinin aküsünü göremeyince gözyaşını tutamadı. İbrahim Gümüş, “Sabah uyandığımda akülü arabamın aküsünün çalındığını gördüm. Çok üzüldüm. Arabamla tek başıma parka ve yurda gidiyordum. Tek başıma binip gezebiliyordum. O olmadan tek başıma çıkamıyorum" ifadelerini kullandı.

"O OLMADAN TEK BAŞINA ÇIKAMIYOR"

Akülü arabasıyla oğlunun hayatını tek başına idame ettirebildiğini belirten Asiye Gümüş, “Sabah kalktığımızda çocuğumun arabasının aküsünü şarja takmak istedik. Baktığımda akünün olmadığını gördük. Çocuğum çok üzüldü. Araba onun eli ayağıydı. Parka gidip, kendi başına gezebiliyordu. Parkta arkadaşları oynasa bile onların yanında durmak ona yetiyordu. Çok üzüldük. Bir an babası bir yere koydu sandık. O olmadan tek başına çıkamıyor. Diğer arabası küçük geliyor ve tek başına çıkamıyor. Aküsü olsa onunla hayatını idame ettirebiliyordu" diye konuştu.

İbrahim'in bu durum nedeniyle çok mutsuz olduğunu söyleyen Asiye Gümüş, “Televizyonlarda başkalarının başına geldiğini görüyorduk, bizim başımıza da geldi. Ne istiyorlar anlamıyorum. Çocuğumuzun eli ayağı olan cihazını çaldılar. Alan Allah'ından bulsun. Bir an önce yakalanmalarını istiyoruz" dedi.