Pes dedirten olay... Tuvalet ücretini vermediği için bıçaklandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki cami tuvalet görevlisi Hakan G. (31) 1 TL ücretini vermeyen Ali B.'yi (25) göğsünde bıçaklayarak ağır yaraladı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, caminin tuvaletinde görevli Hakan G., 1 TL ücreti vermeyen Ali B. ile tartıştı.
Bu sırada Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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