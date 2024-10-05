Peş peşe 2 ayrı kaza: 2 kişi yaralanırken, 2 sürücü ise kaçtı
Kocaeli’de peş peşe aynı bölgede meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralanırken, kazaya karışan 2 tır sürücüsü ise kaçtı.
Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi D100 Karayolu İzmit istikametinde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen tır sürücüsü, 41 RZ 446 plakalı otomobile çarparak kaçtı.
Meydana gelen kazada kağıt gibi ezilen otomobilde 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan 2 yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ağır yaralı olduğu öğrenilen 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
İKİNCİ KAZA
Aynı istikamette ve aynı bölgede ikinci bir tır, 34 ACM 576 plakalı araca çarparak kaçtı. Bu kazada ise araçta bulunan 4 kişi şans eseri yara almadı.
Polis ekipleri, her iki tır sürücüsünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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