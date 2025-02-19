PİAR Araştırma'dan 'CHP'nin adayı' anketi: Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu?

Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 19.02.2025 - 09:48

Piar Araştırma CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayı anketini kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

1-4 Şubat'ta 26 ilde 3 bin 460 kişiyle yapılan ankette Yavaş ile İmamoğlu karşılaştırıldı.

Anket katılımcılarına, her iki aday için ayrı ayrı, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz" sorusu soruldu.

CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aldıkları oy oranları şöyle:

Ekrem İmamoğlu

Oy veririm: Yüzde 41,8

Oy vermem: Yüzde 33,9

Kararsız: Yüzde 24,3

Mansur Yavaş

Oy veririm: Yüzde 41,3

Oy vermem: Yüzde 35,4

Kararsız: Yüzde 23,3

Kararsızların dağıtıldığı durumda katılımcılardan İmamoğlu yüzde 55,2, Mansur Yavaş yüzde 53,8 oy aldı.