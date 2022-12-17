Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a saldırı: Durumu ağır
Konser vermek için Ankara'ya giden Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, iddiaya göre "Ayağıma bastın" diyerek başlayan tartışmada tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Hastanede yoğun bakıma alınan Dudarık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Emir Yaşar, M. Doğa Usta, Ahmet Çilingir, Muzaffer Doğan ve Mehmet Dudarık'tan oluşan Piiz grubu, 14 Aralık'ta konser vermek için gittiği Ankara'da korkunç bir olay yaşadı. Konser sonrası telefonla konuşmak için dışarı çıkan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, tanımadığı bir şahıs tarafından "ayağıma bastın" denerek darp edildi. Dudarık'a saldıran kişi yakalanarak gözaltına alındı
Tartışmanın kısa sürede kavga dönüşmesinin ardından genç müzisyen kafatasından aldığı darbeler sonrası hastanelik oldu. Yoğun bakıma alınan müzisyenin sağlık durumu ciddiyetini korurken grubun sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili kardeşimiz, grubumuzun davulcusu Mehmet Dudarık, geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'da verdiğimiz konser sonrasında, tanımadığı bir şahsın 'ayağa basma' bahanesiyle sataşması sonrası, arkası dönük bir şekilde telefonla konuşurken saldırıya uğramıştır. Kafasına aldığı çok sayıda darbe sonrası hastaneye kaldırılan davulcumuzun hayati tehlikesi devam etmektedir ve yoğun bakımda bulunmaktadır. Saldırgan şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna ve sevenlerimize üzüntü ile duyururuz."
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