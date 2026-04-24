Erdoğan çocuk hafızların icazet törenine katıldı: Atatürk'e 'zalim ve kafir' diyen Mustafa Demirkan da oradaydı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi’nde yapılan Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İmam Hatip Okulları ve Üsküdar Müftülüğü'ne bağlı Kuran kursları bünyesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan hafızların "icazet" törenine katıldı.

Törende Erdoğan, Kuran tilaveti yaptı. Henüz çocuk yaşta bulunan 333 hafız "Reis-ul Kurra" (hafızların başı) unvanlı Mustafa Demirkan’dan icazetlerini aldı.

Törene Erdoğan’ın yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

ATATÜRK'E 'KAFİR' DİYEN HAFIZ

Büyük Çamlıca Camisi'nde "icazet" dağıtan Mustafa Demirkan, 2021 yılında Ayasofya’da düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ismini anmadan ağır sözlerle hedef alan isim olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Demirkan, Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla 28 Mayıs 2021’de Ayasofya’da düzenlenen “İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni’nde, Reisül-Kurra vekili Mustafa Demirkan, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini anımsatarak, Atatürk’ü hedef almıştı. Mustafa Demirkan, “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” demişti. Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu.

BAHÇELİ DE ELEŞTİRMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de 1 Haziran 2021'de yaptığı grup toplantısında Mustafa Demirkan'ı eleştirmişti. Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük lafı cimi yok Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Suyu bulandıran bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin Türkiye'nin huzuruyla oynamaları provokasyondur. Bunlar iyi araştırılmalıdır, maksatları derinlemesine tahlil edilmelidir. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir" diye konuşmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediğine ilişkin bir başvuru üzerine “Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla bağı kalmadığını ve yapılacak işlem yok” yanıtını vermişti.

REİSÜL-KURRA NE DEMEK?

Diyanet, Osmanlı’dan itibaren var olan Reisül-Kurra makamına, yayımladığı “Reisül-Kurra’lık Yönergesi” ile resmiyet kazandırmıştı. Yönergeye göre, Türkiye’deki bütün hafız ve kurra hafızların başı olan Reisül-Kurra, Diyanet’e bağlı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı kararı ve Diyanet İşleri Başkanı onayı ile seçiliyor.