Pilot Herdem: Yunuseli Havaalanı kriterlere uymuyor, uçuşlara kapatılmalı
Bursa’da iki kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının ardından çarpık yapılaşma ortaya çıktı. Pist alanıyla yapılaşma arasındaki mesafenin korunmaması kazaya davetiye çıkardı. Uzmanlar ‘Acil Önlem Alın’ uyarısı yaptı.
Bursa’da, önceki gün Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı binaya çarpıp sokak ortasına düştü. Pilot Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. Kazanın uçaktaki teknik bir arızadan kaynaklandığı iddiasının ardından havalimanın yerleşim yerine yakınlığı tartışma konusu oldu.
UÇUŞA UYGUN DEĞİL
Pilot Murat Herdem, Yunuseli Havaalanı’nın bölgedeki çarpık kentleşme nedeniyle hava trafiği açısından uzun zamandır tehlike taşıdığına vurgu yaptı. Herdem, bölgede giderek artan yapılaşma nedeniyle binaların havalimanını yutmak üzere olduğunu belirterek “Uçağın ya da pilotun en ufak bir performans sıkıntısında uçaklar direkt binalara çarpma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Hata yapma lüksünün olmadığı bir havalimanı. Tüm pilotlar bu tedirginlikle uçuş yapıyor” diye konuştu.
BİNALAR TIRAŞLANMALI
Herdem, havalimanı çevresinde yüksek katlı yeni projelerin yapılmaya devam ettiğini belirterek “Nasıl ve neden müsaade edildi anlamak güç. Kaza çok ciddi bir uyarıydı. Uçuşların durdurulması gerekiyor. Atatürk Havalimanı için Sefaköy’de binaların tıraşlanması gündeme gelmişti. Burada tıraşlama işlemi yapılabilir” dedi.
‘ACİL ÖNLEM ALIN’ UYARISI
Pilot Herdem, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün mania kriterlerine göre pist alanı ve yapılaşma arasında belirli bir mesafe bırakılması gerektiğinin altını çizdi.
‘UÇUŞ YAPILAMAZ’
Herdem, önlemlerini şöyle soraladı: Ancak havalimanın çevresinde giderek artan ölçüde çarpık yapılaşma var. Mania kriterlerine uygun değil. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ‘Burada uçuş yapılamaz’ diye havalimanını kapatabilir. Ama Bursa Büyükşehir Belediyesi buna ne kadar müsaade eder, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bunu ne kadar tek başına yapabilir soru işareti. Siyasi iradeye rağmen kapatmak çok mümkün değil. Daha büyük kazaların yaşanmaması için bir an önce önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
- Sıkıyönetim altındaki Odessa’da komutanlar nikah kıydı
- Pehlivan: Kim istedi o video çekimini?
- Ferit Şenyaşar: 'Hâlâ ölümle tehdit ediliyoruz!'
- Öldürdü, intihar ettiğini söyledi!
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı