Pilot Herdem: Yunuseli Havaalanı kriterlere uymuyor, uçuşlara kapatılmalı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 02:00

Bursa’da, önceki gün Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı binaya çarpıp sokak ortasına düştü. Pilot Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. Kazanın uçaktaki teknik bir arızadan kaynaklandığı iddiasının ardından havalimanın yerleşim yerine yakınlığı tartışma konusu oldu.

UÇUŞA UYGUN DEĞİL

Pilot Murat Herdem, Yunuseli Havaalanı’nın bölgedeki çarpık kentleşme nedeniyle hava trafiği açısından uzun zamandır tehlike taşıdığına vurgu yaptı. Herdem, bölgede giderek artan yapılaşma nedeniyle binaların havalimanını yutmak üzere olduğunu belirterek “Uçağın ya da pilotun en ufak bir performans sıkıntısında uçaklar direkt binalara çarpma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Hata yapma lüksünün olmadığı bir havalimanı. Tüm pilotlar bu tedirginlikle uçuş yapıyor” diye konuştu.

BİNALAR TIRAŞLANMALI

Herdem, havalimanı çevresinde yüksek katlı yeni projelerin yapılmaya devam ettiğini belirterek “Nasıl ve neden müsaade edildi anlamak güç. Kaza çok ciddi bir uyarıydı. Uçuşların durdurulması gerekiyor. Atatürk Havalimanı için Sefaköy’de binaların tıraşlanması gündeme gelmişti. Burada tıraşlama işlemi yapılabilir” dedi.

‘ACİL ÖNLEM ALIN’ UYARISI

Pilot Herdem, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün mania kriterlerine göre pist alanı ve yapılaşma arasında belirli bir mesafe bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

‘UÇUŞ YAPILAMAZ’

Herdem, önlemlerini şöyle soraladı: Ancak havalimanın çevresinde giderek artan ölçüde çarpık yapılaşma var. Mania kriterlerine uygun değil. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ‘Burada uçuş yapılamaz’ diye havalimanını kapatabilir. Ama Bursa Büyükşehir Belediyesi buna ne kadar müsaade eder, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bunu ne kadar tek başına yapabilir soru işareti. Siyasi iradeye rağmen kapatmak çok mümkün değil. Daha büyük kazaların yaşanmaması için bir an önce önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.