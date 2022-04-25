Bursa'da sokak ortasına uçak düştü! 2 kişi yaşamını yitirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Geçmiş olsun. İçinde 2 kişinin olduğu 'ultralight' tipi bir uçak. Mahallede yaralanan veya hayatını kaybeden yok. Patlamayla beraber araçlar yanmaya başlamış. Bunlar da park halindeki araçlarmış. Kısa bir zaman içerisinde detaylar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.