Bursa'da sokak ortasına uçak düştü! 2 kişi yaşamını yitirdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Geçmiş olsun. İçinde 2 kişinin olduğu 'ultralight' tipi bir uçak. Mahallede yaralanan veya hayatını kaybeden yok. Patlamayla beraber araçlar yanmaya başlamış. Bunlar da park halindeki araçlarmış. Kısa bir zaman içerisinde detaylar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Uçağın düşerken kanadını çarptığı evin sahibi şok geçirdi. Gözyaşları içinde olayı anlatan Aslı Sarı, "Arkadaşım vardı, saçlarımı boyuyordu, bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı uçak ’dedi’ anlamadım" dedi.
Büyük bir şok yaşayan ev sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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