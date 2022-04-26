Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilot Otkum son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren eğitmen pilot Furkan Otkum'un cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.
Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesinin ardından yaşamını yitiren eğitmen pilot Furkan Otkum'un Pendik Mevlana Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine pilotun babası Sinan Otkum, diğer aile üyeleri ve yakınları katıldı.
Törende taziyeleri baba Sinan Otkum ile dayı Ahmet Polat kabul etti.
Furkan Otkum'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda defnedildi.
NE OLMUŞTU?
Bursa'da dün Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.
Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.
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