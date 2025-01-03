Pınar Bulunmaz, evli olduğu erkekle tartışırken şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 03.01.2025 - 05:58

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:58

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024’te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı “eşi kasten öldürmek” suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsamda tutuklanan Rıdvan Bulunmaz üç ay sonra bir tanığın ifadesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siverek Sulh Ceza Hâkimliği ise “konutu terk etmeme adli kontrol tedbirini’’ 24 Ekim’de kaldırarak haftanın belirli günlerinde imza atma adli kontrol tedbirine hükmetti.

SİYASİ BAĞLANTI İDDİASI

Cumhuriyet’e konuşan Pınar Bulunmaz’ın ağabeyi Erdal Sevim, “Olaydan 10 ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ Adli Tıp Raporu çıkmadı. Bu verilen karar neye göre verildi? Karşı tarafın siyasi bağlantıları olduğunu düşünüyoruz” dedi. Sevim, “Kendi aralarında uyuşmazlık, anlaşmazlıklar varmış ki olaydan yaklaşık üç hafta önce zaten eşinin aldatmasıyla birlikte Adıyaman’a dönmüştü. Sonrasında eşi ve aile bireyleri gelip olayın öyle olmadığını, yanlış anlaşıldığını, benzer olayların tekrar olmayacağını belirterek özür diledi, kardeşimi ikna ettiler. Kardeşim de ‘Abi ben seviyorum yuvamın dağılmasını istemiyorum’ diyerek gitti” ifadelerini kullandı.

‘BİRÇOK ŞÜPHE VAR’

Erdal Sevim, “Adil şekilde yargılanma, soruşturma aşamasının etkin bir şekilde yürütülmesini istiyoruz. Kimsenin etkisi, baskısı altında kalmadan verilecek kararlar istiyoruz. Olayda birçok şüphe var” diye konuştu.