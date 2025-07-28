Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümü: 'İntihar değil' tespiti yapıldı, tutuklama talebi reddedildi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı "eşi kasten öldürmek" suçundan soruşturma başlattı. İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı.

TANIK İFADESİYLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı. Sanık Rıdvan Bulunmaz ise önce tutuklandı, üç ay sonra sol el svabında atış artığı tespit edilmesine rağmen tanık ifadesiyle serbest bırakıldı.

"ÖLÜM İNTİHAR İLE AÇIKLANAMAZ" DEĞERLENDİRMESİ

Dosyaya geçtiğimiz ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan mütalaa raporu girdi.

Raporda, Bulunmaz’ın intihar etmediği kaydedilerek, “Olayın seyri, mağdurun ruhsal durumu ve davranış örüntüsü değerlendirildiğinde; gerek klasik anlamda gerekse psikolojik etkiyle yönlendirilmiş intihar senaryolarının bu vakada geçerli olmadığı, ölümün, intihar ile açıklanamaz nitelikte olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

"PINAR BULUNMAZ'IN MARUZ KALDIĞI FİZİKSEL SALDIRIYA YER VERİLMEDİ" TESPİTİ

Öte yandan hazırlanan mütalaa raporunda, ölü muayanesindeki eksikliklere değinildi.

Yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin, Pınar Bulunmaz’da meydana gelen genel beden travmasını bütüncül şekilde ve postmortem vaka değerlendirme kurallarına uygun olarak ortaya koymadığı ve kişinin maruz kaldığı fiziksel saldırı ile darp durumunu göstermediğinin anlaşıldığı belirtilen raporda, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin, adli tıbbi açıdan hükme esas alınabilecek nitelikte ve ölüm orijini tespitine dayanak teşkil edebilecek yeterlilikte olmadığının değerlendirildiği tespiti yapıldı.

Raporda, "Dosyaya sunulan ifadelerin bütünü değerlendirildiğinde; olayın oluş sistematiğini bulgularla uyumlu şekilde aktarmaktan uzak olduğu, Pınar Bulunmaz’ın kendisini vurduğu iddiasının sadece Rıdvan Bulunmaz’ın -dosya muhtevasındaki adli tıbbi kayıtlarla örtüşmeyen- anlatısına dayalı olarak kabul edilmesinin bilimsel kanıta dayalı olmadığı, olayın seyrindeki çelişkili unsurlar, Rıdvan Bulunmaz’ın tanıklığı ve literatürde tanımlanan intihar mekanizmaları birlikte ele alındığında, bu olayın intihar olarak değerlendirilemeyeceği, yine alınan tanık ifadelerinden Pınar Bulunmaz’ın intihar düşüncesinden uzak, yaşam enerjisi yüksek bir birey olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

BAŞSAVCILIK TUTUKLAMA TALEBİNİN REDDEDİLMESİNE İTİRAZ ETTİ

4 Temmuz’da Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın devam eden duruşmasında tutuklama talebi oy çokluğuyla reddedildi. Ardından Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Rıdvan Bulunmaz’ın tutuklama talebinin reddedilmesine itiraz etti ve yakalanarak tutuklanmasını talep etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, SANIK TUTUKSUZ YARGILANMAYA DEVAM EDİYOR

Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise tutuklama talebinin reddi kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama talebini reddederek, dosyayı Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi de tutuklamaya yönelik yakalama talebini reddetti ve Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını yerinde buldu. Böylece sanık Rıdvan Bulunmaz, tutuksuz yargılanmaya devam edecek.

Pınar Bulunmaz’ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için mücadele eden ağabey Erdal Sevim, konuştu.

Sevim şunları söyledi:

“Sanık sadece 3 ay tutuklu kalarak, üç ayın sonunda ortaya çıkan şüpheli bir tanık ifadesiyle tutuksuz kaldı. 11 ayın sonucunda hazırlanan iddianamede savcının, suçlunun eylemlerinin ‘suç ve cezadan kaçmaya yönelik’ olduğunu belirterek eşe karşı kasten öldürmek suçundan yargılanmasını talep etmişti. Yapılan duruşmalardan sonra 4 Temmuz’da üçüncü duruşmamız gerçekleşti. Yaklaşık 16 aydır tutuksuz yargılanan sanık, Hacettepe Üniversitesi’nden alınan bilimsel rapora rağmen tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Raporda, incelemelerde açıkça Pınar’ın darp edildiği, araca zorla bindirildiği, sanığın söylemlerinin aksine elinde geri atış artıklarının olmayışı işlenen cinayetin en önemli kanıtlarından bir tanesi. Hazırlanan mütalaa sonucunda mahkeme heyetinin hala tutuksuzluk kararı vermesi adalete olan güvenimizi fazlaca gölge düşürmektedir. Bizler Pınar’ın ailesi olarak adalet istiyoruz. Eldeki verileri, maddi gerçekleri, ortaya sunulan bilimsel raporların dikkate alınmasını ve suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bağımsız yargının bağımsızlığını görmek istiyoruz. Bizler suçlunun cezasız bırakılmasını kabul etmiyoruz. O yüzden maddi gerçeklerin dikkate alınmasını herkesten talep ediyoruz.”