Pınar Damar'ın katil zanlısı Metin A. tutuklandı

Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin A. 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheli Metin A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

DHA
21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:37
Pınar Damar'ın katil zanlısı Metin A. tutuklandı
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Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olan Metin A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta verdiği ifadede "Pınar Damar'ı öldürdüğüm için pişmanım. Bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdim. Suçumu kabul ediyorum. Ancak yaptığım eylemde herhangi bir tasarlama ve planlama yoktur" dedi.

Metin A., 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. 


Pınar Damar Cinayet Metin A. bağcılar
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