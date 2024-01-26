Pınar Gültekin için İzmir'de hatıra ormanı
Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin anısına İzmir'in Torbalı ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Muğla’da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin anısına İzmir’in Torbalı ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Ege Orman Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gültekin'in adını yaşatmak amacıyla çalışma başlatılan çalışmalar kapsamında Torbalı ilçesindeki Yoğurtçular ağaçlandırma sahasında Ege Orman Vakfı işbirliğiyle 4 bin fidanlık orman kuruldu.
Gültekin'in yakınları, dostları da alanı ziyaret ederek fidan dikti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen vakfın genel müdürü Perihan Öztürk, "Pınar Gültekin'in ismi, oluşturulan ormanda fidanlarda yaşayacak. Ege Orman Vakfı olarak, cinayete kurban giden tüm kadınlarımızı rahmetle anıyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki bundan sonra toprağa, doğaya can veren fidanları, katledilen kadınlar anısına değil, hayata can veren kadınlarımızın güzel günleri anısına dikelim." ifadelerini kullandı.
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