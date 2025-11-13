Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tepki: ‘Denetim altına alma çabası’

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın düzenlediği “Pir Sultan Ocağı ve Pir Sultan Abdal Sempozyumu”na tepki gösterdi. Konuya ilişkin “Pir Sultan Abdal’ın Mirasını Gasp Etme Girişimi Kabul Edilemez” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, “Tıpkı Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, bu yapı da devletin tek bir inanç yorumunu esas alan bir kurumu olarak Alevi toplumunun inancını ve tarihini resmi denetime alma girişimidir. Bu çalışmalarla, Alevilerin asimilasyon çabasında yeni bir boyuta geçilmiştir” denildi. Sivas Madımak katliamında yakılarak katledilen sanatçı, ozan ve aydınların anısının hâlâ taze olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Madımak’ta yakılan canlara adalet borcu ödenmeden, Utanç mekânı olan Madımak ‘Sivas Katliamı Belleği Müzesi’ yapılmadan, Pir Sultan Abdal’ın adını taşıyan bir sempozyumun devlet eliyle düzenlenmesi, Alevi hafızasını sahiplenmek değil, onu denetim altına alma çabasıdır” ifadelerine yer verildi.

‘PİR SULTAN SUSMAZ, HALK UNUTMAZ’

Pir Sultan Abdal’ın hiçbir iktidarın gölgesine sığmayacağı belirtilen açıklamada, “Dün onu darağacına gönderen Hızır Paşa zihniyeti neyse, bugün onun mirasını ehlileştirmeye çalışan zihniyet de odur. Biz, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı olarak, siyasal iktidarın gölgesinde düzenlenen bu tür etkinliklerin Madımak’ın acısını unutturmayı ve Pir Sultan’ın direnişini etkisizleştirmeyi amaçladığını biliyoruz. Her yıl Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı Banaz’da onun inancını, sözünü ve direnişini yaşatan kurum olarak; Pir Sultan’ı iktidarın değil, halkın vicdanında yaşatıyoruz. Pir Sultan susmaz, halk unutmaz” denildi.