Pişkin savunma! Uyuşturucuyla yakalandı, 'Fıstık sanıyordum' dedi

Adana’da narkotim ekipleri bir şüphelinin cebindeki poşetten 397 uyuşturucu hap ele geçirdi. Hapı yakalatan şüphelinin, "Poşettekini fıstık sandım" diye savunma yaptığı öğrenildi.

Pişkin savunma! Uyuşturucuyla yakalandı, 'Fıstık sanıyordum' dedi
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İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:17

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’nde sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Uygulama sırasında Ahmed E. (24) polisleri görünce yavaşladı. Bu sırada yolcu konumundaki Muhtar F. (27) yere poşet attı. Durumu fark eden narkotim ekipleri şüphelileri yakaladı.

Uyuşturucu maddeyi atan Muhtar F.’nin emniyetteki ifadesinde, "Poşettekini fıstık sanıyordum" dediği öğrenildi.


Etiketler: #Adana #uyuşturucu #poşet

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