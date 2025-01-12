Sakatat parçalarının arasına saklanmış valizden 44 kilo uyuşturucu çıktı

Yayınlanma: 12.01.2025 - 10:03

Güncelleme: 12.01.2025 - 10:14

Adana’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sakatat taşıyan bir panelvan aracı takibe aldı. Polis ekipleri, şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada sakatat parçalarının arasına zulalanmış bir valiz bulundu.

Valizin içinde 44 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan Orhan A., Furkan A., Haydar Talip C. ve Deniz K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.