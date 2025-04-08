Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktı... Skandal ifşa edildi: Fenomen dönerciye ceza!

Adana’da pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı tespit edilen fenomen gece dönercisine 42 bin 76 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktı... Skandal ifşa edildi: Fenomen dönerciye ceza!
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İHA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:11

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlendi. Buna rağmen merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Caddesi üzerinde bulunan fenomen gece dönercisinin mekanında çiğ tavuk üzerine pişmiş tavuk takıldı.

Bir yurttaş, bu anları fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaştı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler fenomen gece dönercisine hijyen kurallarına uymamaktan 42 bin 76 TL idari para cezası uyguladı.


Etiketler: #Adana #tavuk döner #fenomen

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