23.10.2025 11:59:00
DHA
Piyasa değeri 288 milyon lira... 10 lüks araca el konuldu!

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi. Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu.

Ticaret Bakanlığı, değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edilen ve toplam değeri 288 milyon TL olan 10 lüks araca el konulduğunu aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi. 'Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları kapsamında yapılan detaylı incelemeler sonucu, sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon TL kamu zararına yol açılmasının önüne geçildi. Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu. Olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası hedefiyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

