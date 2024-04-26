Piyasa değeri 4 milyon TL... Sahte gıda ele geçirildi!

Ankara'nın Mamak ilçesinde jandarma ekipleri sahte gıda üretimi ve satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu piyasa değeri 4 milyon Türk Lirası olan sahte gıda ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 08:42
Piyasa değeri 4 milyon TL... Sahte gıda ele geçirildi!
Abone Ol google-news

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mamak ilçesinde sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda G.K. isimli şahsın iş yerinde sahte gıda üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

25 Nisan tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Türk Lirası olan 12 bin 230 kilogram sahte gıda ve 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konuldu ve G.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.


Ankara haberleri sahte haberleri gıda haberleri

İlgili Haberler

Sahte kira sözleşmesi düzenlediler: 6 şüpheli yakalandı

Sahte kira sözleşmesi düzenlediler: 6 şüpheli yakalandı
Sahte hesaptan cinsel tacize 3 yıl hapis istemi

Sahte hesaptan cinsel tacize 3 yıl hapis istemi
Avrupa'nın en büyük sahte para merkezi çökertildi: İspanya polisi 10 kişiyi gözaltına aldı

Avrupa'nın en büyük sahte para merkezi çökertildi: İspanya polisi 10 kişiyi gözaltına aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'

Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'
Meteoroloji’den kritik uyarı: Nefes almakta zorluk çekebilirsiniz! 26 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu…

Meteoroloji’den kritik uyarı: Nefes almakta zorluk çekebilirsiniz! 26 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu…
Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenleri telaşlandı

Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenleri telaşlandı
6 yıl sonra gelen 'adalet': Çorlu tren katliamı davasında karar!

6 yıl sonra gelen 'adalet': Çorlu tren katliamı davasında karar!
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu
Akaryakıtta tabela değişti! Motorin indirimi pompaya yansıdı: 25 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişti! Motorin indirimi pompaya yansıdı: 25 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
İzmir Kordon’da çimlerde ceset bulundu!

İzmir Kordon’da çimlerde ceset bulundu!