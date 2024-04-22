Sahte kira sözleşmesi düzenlediler: 6 şüpheli yakalandı

Yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni alabilmeleri için düzenlenen sahte kira sözleşmelerinin Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ibraz ederek göçmen kaçakçılığının önünü açan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:08
Sahte kira sözleşmesi düzenlediler: 6 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni alabilmeleri için düzenlenen sahte kira sözleşmelerinin Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ibraz ederek göçmen kaçakçılığının önünü açan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 

Yabancı uyruklu 110 kişi adına, bu kişilerin “kiracı” sıfatıyla yer aldığı kira sözleşmelerinin düzenlenmiş olduğu ve bu sözleşmelerin tamamında, ‘yapı kullanma izin belgesi’ bulunmayan ve inşaat hâlinde olduğu tespit edildi. 

Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin işlemlerin ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam ettiği belirtildi.


Yabancı uyruklu haberleri kira haberleri kira sözleşmesi haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Jandarmanın kaçak kazı operasyonunda 12 kişi yakalandı

Jandarmanın kaçak kazı operasyonunda 12 kişi yakalandı
Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bozdoğan-27' operasyonlarında 36 IŞİD şüphelisi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bozdoğan-27' operasyonlarında 36 IŞİD şüphelisi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı: Türkiye için endişe verici

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı: Türkiye için endişe verici
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
CHP'li Mahmut Tanal tek tek sıraladı: İşte AKP, MHP ve kayyumdan alınan bazı belediyelerin borç listesi...

CHP'li Mahmut Tanal tek tek sıraladı: İşte AKP, MHP ve kayyumdan alınan bazı belediyelerin borç listesi...
Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’

Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’
Borçlar için Meclis adımı...CHP: TBMM görevini yapmalı, her kuruşun hesabı sorulmalı

Borçlar için Meclis adımı...CHP: TBMM görevini yapmalı, her kuruşun hesabı sorulmalı
O kuş türü 10 yıl sonra Muş Ovası’nda görüntülendi!

O kuş türü 10 yıl sonra Muş Ovası’nda görüntülendi!
Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu

Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi